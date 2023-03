Unieuro è folle con la sua nuovissima campagna promozionale, che punta a far drizzare le orecchie anche agli utenti più attenti al mondo del risparmio, data comunque la presenza di nuovi sconti assurdi, applicati direttamente sugli smartphone e sulla tecnologia in generale.

Spendere poco con Unieuro può davvero essere molto più semplice di quanto avreste mai immaginato, la campagna promozionale è veramente unica nel proprio genere, ed è arricchita con prezzi decisamente concorrenziali sulla maggior parte dei prodotti effettivamente coinvolti. Gli acquisti, come suo solito, possono essere tranquillamente completati in ogni negozio in Italia.

Unieuro, attenzione a questi sconti, sono da pazzi

Unieuro è pronta a stupire nuovamente con il lancio di moltissimi sconti dai prezzi sempre più convenienti e dal risparmio assicurato, arrivano infatti i prezzi bassissimi con la possibilità di accedere agli sconti nei negozi fisici, anche ad esempio nella volontà di acquistare un Samsung Galaxy S22, il migliore dell’ultimo anno, pagandolo solamente 699 euro (per quanto riguarda il no brand).

Gli utenti che invece vogliono spendere decisamente meno sull’acquisto del singolo smartphone, potranno comunque pensare di mettere le mani su ZTE Blade A52, Motorola Moto E22i, TCL 403, Oppo A78, Oppo A54s, Honor Magic5 Lite ed anche un Honor X6, tutti disponibili a prezzi che comunque non vanno oltre i 500 euro di spesa. Per conoscere da vicino i singoli sconti, raccomandiamo ad ogni modo di aprire quanto prima il sito ufficiale, dove sarà possibile trovare nel dettaglio le pagine del volantino oggetto del nostro articolo.