TIM è super, le nuove WONDER hanno 100GB in 5G gratis

TIM è il miglior provider del momento con le sue promo. Effettivamente una nuova gamma di offerte renderà tutto molto più semplice per un gestore così famoso come, il quale ora sta puntando i vecchi clienti per riuscire a scaturire in loro una voglia matta di rientro. Chiaramente tutto volgerà in loro favore, siccome potranno risparmiare come non mai avendo però al contempo tutti i contenuti dalla loro parte.

TIM: sono arrivate le nuove offerte Wonder, ce ne sono due e si arriva fino a 100 giga in 5G per internet

Quando TIM scegli di fare cose sul serio, non ci sono altri gestori che possano fare lo stesso. La grande qualità con la quale il provider italiano opera ogni volta che lancia una nuova gamma di offerte, è fuori da ogni logica. Nessuno infatti esce a conseguire gli stessi obiettivi, forse anche per il suo gestore è forte del suo blasone, della sua fama, grazie a tantissimi anni di servizio in Italia.

Adesso è la volta di due nuove offerte, le quali appartengono ad una linea totalmente inedita. Si tratta della Wonder, la quale si compone di due offerte diverse tra loro che però hanno lo stesso scopo: fornire qualità, quantità e risparmio.

La prima delle due offerte parla già molto chiaro visto che riesce ad offrire al suo interno i contenuti migliori. Ricordiamo infatti che ci sono minuti senza limiti per telefonare a tutti i numeri fissi ma anche mobili, 1000 messaggi verso tutti i gestori ma soprattutto 70 giga per navigare in Internet usando la rete 5G di TIM. Questo è già un grande risultato, ma non avete ancora visto l’offerta migliore.

La seconda infatti consente al pubblico di avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi ma soprattutto con 100 giga di navigazione web. I prezzi delle offerte sono rispettivamente di 7,90 € al mese e di 9,90 € al mese