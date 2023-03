Prime Video, il servizio senza pagare con queste due offerte

Nel mese di marzo i palinsesti di Prime Video saranno più ricchi che mai, con la grande esclusiva della Champions League che entra nel vivo con la presenza dei match di ritorno per gli ottavi di finale ed i futuri quarti di finale. Gli utenti che non vogliono perdersi un minuto delle partite più belle di calcio possono ora scegliere importanti offerte per la tv streaming.

Amazon Prime Video, come averlo a costo zero

Al netto della presenza della Champions League a listino Amazon non ha mai tradito la sua politica low cost e presenta a tutti i futuri abbonati un aspetto davvero interessante sotto il fronte commerciale. A differenza di altre piattaforme streaming, infatti, anche durante questa stagione invernale gli utenti avranno la possibilità di attivare il servizio con un mese a costo zero.

Gli abbonati che andranno ad attivare il periodo di prova dalla durata di un mese potranno gustarsi per ben trenta giorni tutti i contenuti della piattaforma streaming senza avere alcun genere di vincolo formale. Una volta trascorso questo lasso di tempo sarà possibile attivare un piano con Prime Video al costo di 4,99 euro al mese oppure al costo annuale di 49 euro. Non ci sono penali, invece, per chi disdice.

Oltre a questo metodo, gli utenti possono avere Prime Video gratis anche con Vodafone e con la tv streaming, Vodafone TV. Al semplice prezzo di 5 euro al mese, insieme a tutte le altre esclusive di Vodafone TV, gli utenti del provider inglese si assicurano tutti i contenuti di Amazon Prime Video per almeno dodici mesi.