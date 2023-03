Netflix, oggi e domani non perdete queste tre serie tv appena sfornate

In un mondo dove la scelta di cosa guardare in streaming diventa sempre più vasta e variegata, scegliere il giusto contenuto può essere una sfida difficile. Fortunatamente, Netflix ha una vasta selezione di programmi, film e documentari, adatti a tutti i gusti e interessi. Ecco alcune delle migliori opzioni disponibili per il weekend del 10 al 12 marzo 2023.

Netflix: tra film e serie tv la scelta non manca

Per gli amanti delle serie sui serial killer, la seconda parte della quarta stagione di “You” è un must-see. La serie segue le vicende di Joe Goldberg, un serial killer interpretato dall’attore Penn Badgley, che ha un fascino incredibile e una mente brillante. Il gran finale della quarta stagione promette di regalare molti colpi di scena e una conclusione da brividi. Questa serie è perfetta per chi ama i thriller psicologici e non ha paura di tuffarsi nella mente di un assassino.

Se invece si vuole riflettere sull’amore, “Il futuro in un bacio” è il film perfetto. Questa pellicola spagnola è una commedia romantica innovativa e moderna che rompe con gli stereotipi del genere. Il protagonista ha il dono di vedere il futuro dopo il primo bacio e dovrà fare delle scelte difficili sulla base di questo potere. Il film esplora il tema dell’amore manipolato da idee preconfezionate e stereotipi. Questa pellicola è perfetta per chi cerca un po’ di romanticismo, ma vuole anche un po’ di sostanza in più.

Infine, per gli appassionati di documentari, Volo MH370 è il top del top. Questa docu-serie in 3 episodi ripercorre la storia del volo MH370 della Malaysia Airlines, che scomparve nel nulla nel 2014. Tra testimonianze, nuove scoperte e informazioni insabbiate, questo racconto offre una ricostruzione completa e interessante di ciò che accadde in quella notte.