L’Italia voterà contro lo stop che vieterà la vendita di auto a diesel e benzina dal 2035

L’Italia intende votare contro i piani dell’Unione Europea di vietare la vendita di auto nuove a benzina e diesel entro il 2035. Le norme approvate dal Parlamento europeo richiederanno che in 12 anni le case automobilistiche debbano ridurre del 100% le emissioni di anidride carbonica delle nuove auto vendute, che renderebbe impossibile vendere nuovi veicoli alimentati a combustibili fossili nel blocco dei 27 paesi.

I paesi dell’UE hanno accettato le regole nell’autunno del 2022, ma devono ancora approvarle formalmente. Il ministro dei trasporti italiano Matteo Salvini ha definito un rapido passaggio ai veicoli elettrici un “suicidio” e un “regalo” all’industria cinese. Le batterie per auto vengono prodotte all’estero, principalmente in Cina, piuttosto che nell’UE. “Il fondamentalismo ideologico dell’elettricità da solo è un suicidio e un dono per la Cina“, ha aggiunto. Milioni di lavoratori verrebbero licenziati e migliaia di aziende chiuse. Il piano è andato male in Italia, dove marchi come Fiat, Ferrari e Alfa Romeo sono ancora ampiamente concentrati sulla tecnologia dei motori a combustione interna.

La controproposta italiana è quella di limitare la riduzione al 90 per cento, dando alle industrie la possibilità di adeguarsi. L’industria automobilistica italiana impiega direttamente o indirettamente oltre 270.000 lavoratori e rappresenta oltre il 5% del prodotto interno lordo del paese. Le vendite di auto completamente elettriche in Italia sono diminuite del 27% lo scorso anno, rappresentando solo il 3,7% delle immatricolazioni totali di auto nuove.

L’elettrico non sembra la risposta corretta

Il passaggio ai veicoli elettrici in Italia sta già avendo un costo sociale. Stellantis ha annunciato 2.000 tagli di posti di lavoro in Italia, pari a circa il 4,3% dei suoi 47.000 lavoratori nel paese in cui la Fiat è stata fondata nel 1899. La casa automobilistica ha tagliato oltre 7.000 lavoratori nel paese negli ultimi tre anni. Stellantis produce anche veicoli Jeep e Chrysler.

Ma l’Italia non è l’unico contrario. Anche Germania, Polonia e Bulgaria hanno problemi con il divieto. I quattro paesi rappresentano circa il 42% della popolazione dell’UE, oltre la soglia del 35% necessaria per bloccare la legislazione.

Il trasporto su strada è uno dei settori a più alta intensità di carbonio nell’UE, generando circa un quinto delle emissioni del blocco, con le automobili che rappresentano circa il 15% delle emissioni di anidride carbonica dell’UE. ACEA, il gruppo di lobby automobilistico europeo, ha osservato che il problema era ridurre le emissioni, non sbarazzarsi di una tecnologia.

“Come dimostra l’attuale crisi energetica, la diversificazione è essenziale per migliorare la resilienza dell’Europa“. Inoltre, l’inflazione vertiginosa e il prezzo delle batterie in aumento per la prima volta in oltre un decennio significano che i rischi di accessibilità diventano un “ostacolo maggiore” nella transizione verso emissioni zero.