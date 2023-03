Lidl prova in tutti i modi ad avere la meglio su Unieuro, e le altre realtà del territorio nazionale, con il lancio di una campagna promozionale veramente ricca di soddisfazioni e della possibilità comunque di mettere le mani su prodotti quasi gratis, oppure dal risparmio praticamente assicurato.

Il volantino è veramente speciale ed unico nel suo genere, tutti gli acquisti possono tranquillamente essere completati dagli utenti nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale, senza differenze territoriali o vincoli di alcun tipo. L’unico appunto da fare, e da ricordare, riguarda l’impossibilità di acquistare i singoli prodotti tramite il sito ufficiale, denominatore comune per quanto riguarda il mondo Lidl.

Lidl, la tecnologia è quasi gratis, ma solo per poco tempo

Le occasioni per risparmiare da Lidl sono veramente ghiottissime, gli utenti possono acquistare tantissimi prodotti per il fai-da-te, riuscendo così a risparmiare molto più di quanto avreste mai immaginato. Nello specifico sono acquistabili trapani, martelli demolitori, seghe circolari e simili, con spese che partono da un minimo di 49 euro, sino a raggiungere il massimo di 149 euro.

In aggiunta, una volta selezionato il prodotto più adatto alle proprie esigenze, sarà possibile pensare di acquistare anche l’accessorio migliore, come la lama per la sega circolare a 11,99 euro, i vari set di chiavi a bussola con prezzi da 14 e 24 euro, e molto altro ancora. Tutti gli sconti elencati sono da considerarsi disponibili solamente nei negozi fisici in Italia, non sul sito ufficiale.