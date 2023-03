Iliad chiude Flash 130 ma continuano le altre offerte da 4.99 euro

Da ieri venerdì 10 marzo 2023 l’operatore francese Iliad ha chiuso la commercializzazione della propria offerta denominata Flash 130. Rimangono comunque attivabili tutte le altre a partire da 4.99 euro al mese.

A differenza delle altre offerte del portafoglio, disponibili fino a nuova comunicazione, l’offerta Flash 130 poteva infatti essere attivata soltanto per un periodo limitato, in particolare dal 23 Febbraio al 9 Marzo 2023. Ricordiamoci insieme le offerte disponibili.

Iliad: chiude la Flash 130 ma rimangono attivabili tutte le altre

Iniziamo dall’offerta più conveniente, la Voce, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Mega di traffico internet mobile valido fino in 4G e 4G+, il tutto al costo di 4,99 euro al mese. Troviamo poi la Giga 100 che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni estere, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile validi fino in 4G e 4G+, il tutto al prezzo di 7,99 euro al mese.

Infine troviamo la Giga 150 con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni estere, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile validi fino in 5G, il tutto al costo di 9,99 euro al mese. In alternativa a queste tre offerte standard, il quarto operatore nazionale propone inoltre anche Iliad Dati 300, l’offerta solo dati composta da 300 Giga di traffico dati fino in 4G e 4G+, con un prezzo pari a 13,99 euro al mese.

In questo caso non è previsto quindi alcun bundle di traffico voce ed SMS. Ad ogni modo, attraverso il piano tariffario base incluso nella SIM ricaricabile, i clienti possono anche effettuare chiamate e inviare messaggi con un costo di 28 centesimi di euro al minuto e 28 centesimi di euro per ogni SMS. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per tutti gli altri dettagli.