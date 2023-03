Il Digitale Terrestre si aggiorna ancora nel 2023, ecco come sintonizzare i canali RAI

Il digitale terrestre è entrato in un periodo di transizione. Con l’inizio del rilascio delle frequenze, infatti, è ufficialmente iniziato il passaggio alla TV 4.0 che, come abbiamo avuto modo di raccontare più volte , costringerà gli utenti ad acquistare un decoder o una TV per poter continuare a guardare la televisione e i tuoi programmi preferiti.

L’indicazione dei canali e delle frequenze del Mux sarà utile a chi sceglie di effettuare la ricerca manuale dei canali; in caso contrario il televisore o decoder procederà con la sintonizzazione automatica e bloccherà il segnale migliore per ogni gruppo.

Mux RAI

Partiamo ovviamente dal Mux della televisione di Stato, che comprende anche i canali in alta definizione, mentre per il 4K è necessario affidarsi a Tivùsat. Oltre alla lunga carrellata di canali video e audio, è stato aggiunto il cartello in posizione 100, che permette di verificare la compatibilità di decoder e TV con il DVB-T2.

Mux Rai 1

Nel Mux RAI 1 vengono trasmessi diversi canali a seconda delle regioni, ed è posizionato nelle bande VHF e UHF. L’elenco può anche differire da provincia a provincia, ma a grandi linee si tratta di:

1: RAI1

2: RAI2

3: RAI3

48: Rai News 24

100: DVB-T2 HEVC Main 10, che dal 17 gennaio permette di verificare la compatibilità del proprio televisore con il nuovo standard in vista dello switch off.

Nello stesso Mux si trovano anche i canali radiofonici Rai Radio 1, Radio 2 e Radio 3.

MuxRai2

Trasmette sul canale 30 della banda UHF alla frequenza di 546 MHz, non valgono le stesse premesse fatte nell’introduzione del precedente Mux. In Sardegna, dove sono iniziate le operazioni di liberazione delle frequenze, il Mux è raggiungibile al canale 49 UHF con frequenza a 698 Mhz.

I canali sono i seguenti:

23: Rai 5

54: Storia Rai

58: Raisport

146: Raisport

Anche in questo caso, nel Mux troviamo un’ampia gamma di canali radiofonici della TV di Viale Mazzini, tra cui Rai Isoradio, Rai GR Parlamento, Radio Classica, Radio Tutta Italia, Radio Techetè, Radio Live, RadioKids, Radio Sport e Radio2 Indie .

MuxRai3

Il Mux Rai 1 si trova sul canale 26 della banda UHF con frequenza 514 MHz. Per la Sardegna, invece, la ricerca deve essere effettuata a 49 UHF – frequenza 650 Mhz. La lista dei canali è molto più ristretta, ma comprende anche RAI 1 HD:

21: Rai 4

24: Film Rai

25: Premio Rai

42: Rai Gulp

43: Rai YoYo

501: Rai 1 HD

Ovviamente essendo sintonizzati si può anche scegliere di spostare Rai 1 HD nella posizione 1 della guida TV.

Mux Rai 4 e Mux Rai 5

L’offerta dei canali generalisti in alta definizione è completata dal Mux Rai 4, raggiungibile sul canale 40 della banda UHF alla frequenza 626 Mhz. In Sardegna, invece, è a 41 UHF con una frequenza di 634 MHz. I canali inclusi sono questi:

57: Rai Sport + HD

502: Rai 2 HD

203: Rai 3 HD

Anche Rai 2 e 3 in alta definizione possono essere spostati in posizione 2 e 3 della propria lista canali per semplificarne la visione.

Completano i Mux RAI il Mux Rai 5, che è disponibile sul canale 11 VHF con frequenza 219,9 MHz, ma in alcune zone è raggiungibile anche sul canale 5 VHF (fr. 177,5 Mhz) o 9 VHF (fr. 205,5 MHz).

I canali presenti sono: