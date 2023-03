Il CEO di OpenAI sta investendo su un progetto che prolungherà di 10 anni la vita delle persone

Alcuni ricchi comprano auto, altri palazzi, ma un uomo ha scelto di spendere i suoi soldi cercando di prolungare la durata della vita umana.

Altman è il CEO di OpenAI, il laboratorio di ricerca che ha sviluppato l’intelligenza artificiale chiamata ChatGPT, fondato nel 2015 da numerosi investitori tra cui Altman ed Elon Musk.

Sebbene la società di intelligenza artificiale impieghi gran parte del suo tempo, Altman ha descritto di svuotare il suo conto in banca per finanziare due obiettivi particolari: energia illimitata e una durata della vita più lunga.

Altman spera di raggiungere quest’ultimo obiettivo con l’aiuto della società Retro Biosciences, che ha annunciato lo scorso anno di essersi assicurata 180 milioni di dollari per finanziare il suo obiettivo di aggiungere 10 anni alla durata media della vita umana.

Un finanziamento molto importante

Da allora il MIT Technology Review ha condiviso che l’intero importo di 180 milioni di dollari è stato investito da Altman, segnando uno dei più grandi investimenti da parte di un individuo in una startup che persegue la longevità umana.

L’amministratore delegato non è estraneo agli investimenti, avendo precedentemente ottenuto partecipazioni iniziali in società come Stripe e Airbnb, ma più recentemente è passato dal sostenere le app e i loro fondatori a sostenere gli scienziati e la loro ricerca.

L’interesse di Altman per una durata di vita prolungata è venuto dopo la sua scoperta della ricerca sul “sangue giovane“, che vedeva topi vecchi e giovani cuciti insieme in modo da condividere un sistema sanguigno.

I vecchi topi sembravano essere in parte ringiovaniti a seguito dell’esperimento e, dopo aver sentito dell’apparente successo, Altman ha incaricato il suo staff di esaminare i progressi compiuti dagli scienziati.