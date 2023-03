In attesa della presentazione ufficiale di Google Pixel 7a, in Rete si continuano a susseguire le indiscrezioni relative alle probabili caratteristiche del nuovo modello di fascia media.

Nelle scorse ore è stato il leaker Debayan Roy a dare il proprio contributo a questo flusso di anticipazioni, svelando su Twitter quella che dovrebbe essere la dotazione tecnica di Google Pixel 7a. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 7A ormai non ha più segreti

A dire del noto leaker Debayan Roy, il colosso di Mountain View avrebbe deciso di puntare per il suo prossimo smartphone di fascia media su un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate e su un processore Google Tensor G2.

Per quanto riguarda il comparto memorie, chi acquisterà Google Pixel 7a dovrebbe poter fare affidamento su RAM con tecnologia LPDDR5 e su memoria di archiviazione con tecnologia UFS 3.1 mentre la batteria dovrebbe supportare la ricarica in modalità wireless a 5 W. Passando al settore imaging, il colosso di Mountain View dovrebbe dotare lo smartphone di un sensore principale Sony IMX787 da 64 megapixel, supportato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel.

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone sul mercato dovrebbe arrivare con a bordo Android 13, in attesa del rilascio dell’aggiornamento ad Android 14, atteso per la prossima estate. Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere probabilmente fino a Google I/O 2023, appuntamento del quale nei giorni scorsi il colosso di Mountain View ha svelato la data: il keynote prenderà il via il 10 maggio 2023.