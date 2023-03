Google offre una VPN gratuita a tutti i membri di Google One

In passato, quando si desiderava navigare in sicurezza su internet tramite una VPN, ci si trovava ad affrontare solo due opzioni: utilizzare la VPN di Google o acquistare una VPN da un provider terzo. Tuttavia, ora è possibile utilizzare la VPN di Google gratuitamente grazie a Google One, la soluzione di cloud storage di Big G.

Google One offre tagli di spazio di archiviazione di 100 GB, 200 GB e 2 TB, ma, a differenza del passato, ora tutti i membri, anche quelli del piano più economico (1,99 euro al mese), hanno accesso alla VPN gratuita in 22 Paesi, tra cui l’Italia. La VPN di Google One è compatibile con diversi sistemi operativi, tra cui Android, iOS, Windows e Mac, e può essere condivisa con un massimo di 5 persone tramite il piano condiviso.

Google estende la sua sicurezza online

L’attivazione è facile e veloce. Dopo aver effettuato il pagamento e selezionato un piano, è possibile accedere alla VPN. Al momento in cui scriviamo, il sito web del servizio italiano non ha ancora aggiornato le informazioni sulla VPN gratuita.

Per utilizzare la VPN di Google One su smartphone, è necessario scaricare l’app Google One per Android e attivare la VPN dall’app. In generale, si consiglia di lasciare sempre attiva la VPN, ma di concedere alle applicazioni di streaming di ignorarla se si verificano problemi di connettività.

Inoltre, Google offre anche un nuovo strumento chiamato Dark Web Report, che analizza costantemente il web alla ricerca di informazioni personali come nome, indirizzo di casa, indirizzo e-mail, numero di telefono e numero di previdenza sociale, e avvisa l’utente se tali informazioni vengono rilevate. L’utente può scegliere quali informazioni includere nel profilo di monitoraggio e ricevere consigli su come proteggerle.

In sintesi, grazie a Google One, tutti i membri possono utilizzare la VPN di Google gratuitamente e avere accesso al nuovo strumento di sicurezza online Dark Web Report. Google dimostra ancora una volta di essere un leader nella sicurezza online, offrendo soluzioni di alta qualità per proteggere i propri utenti su internet.