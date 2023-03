CoopVoce propone le offerte EVO anche ad ex clienti

L’operatore virtuale CoopVoce nelle ultime ore ha avviato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

A loro viene proposta l’attivazione dell’offerta denominata Evo Voce&SMS Basic a soli 3.50 euro al mese. Scopriamo insieme cosa comprende.

Torna in CoopVoce con l’offerta Evo Voce&SMS Basic

L’offerta Voce&SMS Basic comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e, come indicato nella descrizione dell’offerta sul sito ufficiale dell’operatore, anche 100 Mega di traffico dati mensile. Il costo dei rinnovi è pari a 3,50 euro al mese. Ad ogni modo, l’offerta è rivolta soprattutto a quel target di clienti a cui non interessa navigare in internet.

Ecco l’esempio del messaggio che l’operatore sta inviando ad alcuni ex clienti: “*PREZZO SPECIALE* NUOVA offerta EVO BASIC per Te o i tuoi cari: MINUTI illimitati + 200 SMS a soli 3,50€ al mese! Non fartela sfuggire, attivala entro il 31 Marzo!“. Come avrete intuito dal messaggio, la scadenza per attivare l’offerta in questione è attualmente fissata per il prossimo 31 marzo 2023 ma non possiamo escludere che venga prorogata nelle prossime settimane.

In generale, per tutti i nuovi clienti che intendono attivarla, questa offerta CoopVoce è disponibile sia nei punti vendita Coop aderenti che nel sito ufficiale dell’operatore, in quest’ultimo caso con possibilità di scegliere tra la spedizione a casa o il ritiro in punto vendita. Se il nuovo cliente decide di attivare l’offerta direttamente online con spedizione a domicilio, CoopVoce richiede un costo iniziale pari a 9,90 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.