Comet continua sull’ottima strada intrapresa in passato, prevede infatti il lancio di nuove offerte speciali che sono assolutamente in grado di raccogliere al proprio interno i prodotti più in voga dell’ultimo periodo, tra cui spiccano chiaramente gli smartphone di nuova generazione.

Coloro che sono disposti a scendere a compromessi per acquistare i nuovi prodotti, devono comunque sapere che gli ordini possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici in Italia, con aggiunta diretta del sito ufficiale, il quale comunque riserva sconti importanti e la spedizione gratuita a domicilio al superamento dei 49 euro, intesi come valore complessivo dell’ordine.

Comet è inarrestabile, spiccano le nuove offerte

Con i Comet Days nulla pare essere lasciato al caso, infatti sono davvero tantissimi gli sconti a cui gli utenti possono appellarsi per cercare di risparmiare sempre di più sui singoli prodotti che andranno effettivamente ad aggiungere al proprio carrello. In prima pagina scopriamo già la bomba iniziale, gli utenti possono pensare di acquistare il bellissimo Samsung Galaxy S22, pagandolo soli 649 euro (contro gli 879 euro previsti di listino).

Nel momento in cui si dovesse decidere di approfondire il volantino, si possono trovare tante altre occasioni da non perdere di vista, anche se generalmente più economiche, come Honor X7a, Honor X7, Samsung Galaxy A13, Honor X6, Samsung Galaxy A23, Motorola Moto G42, Motorola Edge 30 Neo, Motorola Moto G22, Motorola Moto E13 e similari.