Audi, pronta a modificare i nomi delle proprie automobili

Audi è un produttore di automobili tedesco di lusso fondato nel 1909. Il marchio è noto per la sua attenzione ai dettagli, alla qualità e alla tecnologia innovativa, e ha costruito una reputazione di eccellenza nel settore automobilistico.

Audi offre una vasta gamma di veicoli, tra cui berline, coupé, cabriolet, station wagon, SUV e veicoli sportivi ad alte prestazioni.

Il marchio dimostra un incredibile impegno a favore della sostenibilità ambientale tanto da preparare un futuro tutto elettrico, ben 10 anni prima della scadenza ufficiale. L’azienda infatti prevede di smettere con la produzione di auto con motore endotermico già nel 2025.

La casa tedesca prevede inoltre di utilizzare un metodo per distinguere le vetture elettriche da quelle endotermiche.

Audi cambierà il nome alle sue automobili

Secondo Auto Express, il prossimo modello A4 che sarà disponibile a partire dalla fine del 2023, non verrà più presentato con quel nome ma si chiamerà A5. Audi infatti ha deciso di prendere una decisione precisa riguardo la classificazione delle proprie automobili: i numeri pari verranno utilizzati per le auto elettriche, mentre quelli dispari per i motori endotermici. Questo almeno fino al 2035, dove le endotermiche saranno ufficialmente soppiantate dalle automobili elettriche.

Quindi secondo questo ragionamento, l’Audi A4 che non è ancora completamente elettrica, uscirà sul mercato con il nome di A5 (numero dispari). Il nome A4 tornerà quando verrà messa in commercio la vettura totalmente elettrica. Stessa considerazione per l’Audi 6 con motore endotermico che prenderà il nome di A7.

Al momento l’idea non è ben apprezzata dai consumatori perché potrebbe creare non poche confusioni al momento di acquistare un automobile.