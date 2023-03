Vodafone dimostra la sua POTENZA con le Silver, ecco 200GB in 5G quasi gratis

La volontà dei provider di alto rango come Vodafone è sicuramente quella di far rientrare gran parte del pubblico scappato via, il tutto con offerte inedite. Per questo motivo non si sta tenendo più una linea dura per quanto riguarda i prezzi, dal momento che anche questi sono stati abbassati nettamente rispetto al passato. Proprio a tal proposito tutti stanno cercando di capire se è il momento giusto per rientrare, ma a quanto pare c’è poco su cui indagare: le offerte dell’ultimo periodo da parte del celebre provider sono davvero eccezionali sotto tutti i punti di vista.

Vodafone questa volta non ha alcun rivale: le offerte nuove sono le Silver con 200 giga in 5G

Dopo aver visto come la concorrenza sia riuscita a battere tutti senza problemi con le offerte dal prezzo più basso di sempre, Vodafone vuole rispondere. In questa situazione ci sono poche scelte da dover prendere, una delle quali corrisponde sicuramente al lancio di nuove promozioni straordinarie, le quali rispondono questa volta il nome di Silver.

La nuova gamma di promozioni è davvero impressionante dal punto di vista dei contenuti ma anche dei prezzi.purtroppo l’unico problema è che solo in pochi potranno ricevere queste offerte, visto che Vodafone ha deciso di avviare una campagna utile solo per i rientri.

All’interno della prima delle due offerte, le quali hanno lo stesso nome, ci sono minuti senza limiti per le telefonate verso qualsiasi gestore, messaggi senza limiti verso tutti e 150 giga per navigare sul web utilizzando la rete 5G. Il prezzo è di 7,99 € al mese.

La seconda proposta invece è quella più invitante, la quale costa 9,99 € al mese per chi lo riesce a sottoscrivere. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori, messaggi senza limiti verso tutti ma soprattutto 200 giga per la navigazione sul web con il 5G.