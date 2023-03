Mediaworld non finisce mai di stupire i propri utenti con il lancio di una campagna promozionale perfettamente in grado di battagliare anche con Amazon, la realtà più grande della rivendita di elettronica, e non solo, almeno per quanto riguarda il nostro paese.

Il volantino attivato proprio in questi giorni rappresenta il giusto mix su cui fare affidamento, nell’ottica comunque di avere la possibilità di risparmiare al massimo con il minimo sforzo, gli utenti sono difatti liberi di accedere a prodotti scontatissimi, riuscendo altresì a spendere veramente molto poco su tutto. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati nei negozi e sul sito ufficiale dell’azienda, in alcune occasioni con spedizione gratuita verso il domicilio.

MediaWorld, poco tempo a disposizione per questi sconti

Le occasioni che MediaWorld ha indubbiamente deciso di nascondere all’interno del proprio volantino sono alla portata di tutti e risultano essere decisamente molto interessanti, sebbene comunque riguardino più che altro modelli che appartengono alla fascia media della telefonia mobile, con una spesa finale che non supera i 450 euro, ed il cui modello più costoso non è altro che il recentissimo Honor Magic5 Lite.

Volendo invece spendere non più di 350 euro, la scelta può ricadere sui vari Oppo A96, Oppo A78, Honor X8, Honor X7, Honor 70 o similari, tutti prodotti che vengono proposti al pubblico alle più classiche condizioni di vendita, tra cui troviamo indubbiamente anche la garanzia legale di 24 mesi, che riesce così a coprire tutti i singoli difetti di fabbrica.