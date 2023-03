Lamborghini Huracan, la casa automobilistica sta per convertirsi all’elettrico

A fine marzo 2022 debutterà l’erede dell’Aventador, il modello di punta di casa Lamborghini, che rappresenta il primo passo verso l’elettrificazione dell’intera gamma di vetture della casa automobilistica italiana. L’obiettivo è quello di ridurre le emissioni di CO2 e di raggiungere un futuro sempre più sostenibile, senza però rinunciare alle prestazioni di alto livello che caratterizzano le auto del marchio.

Lamborghini Huracan: tutte le novità in arrivo a favore dell’ambiente

L’erede dell’Aventador sarà anche il primo modello di Lamborghini ad adottare un powertrain Plug-in. La casa automobilistica ha già annunciato che per questa nuova supercar, il motore endotermico V12 sarà abbinato a ben 3 unità elettriche, in una soluzione particolarmente raffinata e innovativa.

Ma Lamborghini non si ferma qui: l’azienda è già al lavoro su più fronti, e alla fine del 2023 arriverà sul mercato la variante Plug-in della Urus, il SUV di lusso del marchio. Le novità proseguono: alla fine del 2024, infatti, è previsto il debutto della nuova Huracan completamente rinnovata.

Stefan Winkelmann, CEO di Lamborghini, ha confermato queste tempistiche durante un evento stampa a cui era presente Road & Track, ma non ha aggiunto ulteriori dettagli sulla nuova Huracan. Non sappiamo ancora se la nuova generazione della supercar di casa Lamborghini sarà proposta con un V10 elettrificato, oppure se verrà utilizzato un V8 biturbo Plug-in, come si era speculato in passato.

L’obiettivo della casa automobilistica italiana è quello di elettrificare completamente la gamma di vetture, mantenendo le caratteristiche che da sempre contraddistinguono i modelli Lamborghini. La sfida è grande, ma il marchio è già impegnato a raggiungere questo obiettivo, utilizzando tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative. La svolta verso l’elettrificazione rappresenta una scelta strategica importante per il futuro di Lamborghini, che vuole essere sempre al passo coi tempi e fornire ai propri clienti le migliori prestazioni possibili, senza compromettere la sostenibilità ambientale.