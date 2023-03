Illusione ottica impossibile da risolvere, nessuno ci riesce!

Una illusione ottica praticamente impossibile da risolvere, oggi vi proponiamo un’immagine davvero unica nel suo genere, alla quale difficilmente riuscirete a dare una risposta, non tanto perché non siete in grado, quanto perché è proprio stata pensata per mettere in difficoltà l’utente finale.

A differenza di quanto vi abbiamo raccontato in passato, oggi non parliamo di una immagine studiata e ragionata da uno psicologo, bensì da Jagran Josh, prolifico realizzatore degli ultimi anni di illusione ottiche che sono state in grado di tenere letteralmente incollati allo schermo milioni di consumatori in tutto il mondo.

Illusione ottica, riuscite a trovare il cane?

La domanda alla base della suddetta illusione è una sola, riuscite a trovare il cane? dobbiamo ammettere essere estremamente complesso, neanche noi siamo riusciti a dare una risposta, senza effettivamente leggere il piccolo aiuto ed indizio che vi riproponiamo nel paragrafo successivo, se non volete rovinarvi la sorpresa, mi raccomando non leggetelo.

L’indizio risolutore dell’intero enigma viene raccolto in una frase specifica: “il cervo deve prestare attenzione a dove mette le proprie zampe, altrimenti rischia di colpire il povero cane”. Dopo averla letta, scommettiamo che, ugualmente con molta difficoltà, inizierete a vedere le lontane sembianze di un piccolo cagnolino, posto esattamente sotto il cervo. Un gioco stilistico davvero incredibile e dalla complessa risoluzione, alla quale nemmeno i più arguti risolutori sono stati effettivamente in grado di dare una risposta.

E voi? siete riusciti a scovare il cane senza ricorrere all’aiuto, o avete dovuto leggere l’indizio per risolvere correttamente l’immagine?. Fatecelo sapere, siamo sempre molto curiosi.