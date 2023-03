Ecco perchè è possibile “sentire l’oceano” nelle conchiglie

Tutti sanno che se avvicini all’orecchio una conchiglia, sentirai l’oceano. Ma le conchiglie non sono capsule speciali che hanno immagazzinato i suoni dei loro habitat nativi.

Quindi cos’è esattamente quel suono impetuoso che senti? “Il suono di un guscio vuoto tenuto davanti all’orecchio è creato dagli echi dei suoni prodotti nell’ambiente“, ha detto ad HuffPost Geerat J. Vermeij, illustre professore di scienze della terra e planetarie all’Università della California, Davis.

Questo effetto non è limitato alle conchiglie. Altre strutture con aperture, come ciotole o bottiglie vuote, possono produrre suoni simili, secondo Shruti Deshpande, un audiologo accreditato a livello nazionale e assistente professore presso la St. John’s University e il Long Island Doctor of Audiology Consortium.

Un motivo molto scientifico

“Quando il rumore ambientale colpisce la superficie interna di una dura conchiglia, si verificano molteplici riflessi e alcune frequenze all’interno del rumore ambientale vengono amplificate“, ha affermato Deshpande. “Sia che si tenga una conchiglia o la bocca di una ciotola vuota intorno all’orecchio, si sperimenta la qualità del suono simile a quella dell’oceano come risultato di un fenomeno chiamato risonanza“.

Fondamentalmente, una conchiglia è una cavità risonante, che amplifica alcune frequenze sonore nel rumore ambientale e ne attenua altre. Questo fenomeno di risonanza delle conchiglie è tipicamente evidente nelle conchiglie.

Un’altra spiegazione riguarda il flusso del tuo stesso sangue che scorre attraverso i vasi sanguigni. Ma gli scienziati hanno messo in dubbio anche questa affermazione, osservando che il suono non cambia o si intensifica con l’esercizio, né con altri cambiamenti del polso o della pressione sanguigna.