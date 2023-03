Ecco come provare in anticipo il nuovo Windows 12 grazie al canale Canary

Microsoft sta apportando modifiche significative al suo programma Windows Insider in preparazione del lancio di Windows 12. Il programma, che è stato lanciato insieme a Windows 10, consente agli utenti di scaricare e testare in anticipo le prossime versioni del sistema operativo. Con Windows 12 all’orizzonte, Microsoft ha annunciato importanti modifiche al programma. Che include l’introduzione di un nuovo canale per testare versioni molto fresche del sistema operativo.

Il programma Windows Insider di Microsoft è una parte cruciale della strategia dell’azienda per sviluppare e rilasciare nuove versioni del suo sistema operativo Windows. Il programma consente agli utenti di scaricare e testare le prossime versioni del sistema operativo prima che vengano rilasciati al pubblico. Ciò consente a Microsoft di identificare e risolvere i problemi con il sistema operativo. Prima che venga rilasciato ufficialmente, migliorandone la stabilità e le prestazioni.

Il programma ha subito modifiche significative sin dal suo inizio con Windows 10. L’ultimo aggiornamento del programma introduce il canale Canary. Ciò consente agli utenti di testare le versioni più recenti e potenzialmente più instabili del sistema operativo. Questo canale è simile alle versioni beta e per sviluppatori dei browser web. Che offrono agli utenti un accesso anticipato a nuove funzionalità ancora in fase di sviluppo.

Ecco come accedere alla preview

Attualmente, il programma ha diversi canali di rilascio. E i membri possono sceglierne uno a seconda di quanto in anticipo nello sviluppo vogliono che sia il rilascio. Il canale Beta e il canale Release Preview consentono ai tester di provare versioni stabili delle nuove funzionalità.

Microsoft ha avvertito che il canale Canary può offrire nuove versioni con modifiche significative per la piattaforma, come modifiche al kernel di Windows o nuove API. La società ha anche avvertito che alcune nuove funzionalità introdotte in questo canale potrebbero non vedere mai la luce per il grande pubblico e potrebbero essere abbandonate durante lo sviluppo. Di conseguenza, gli utenti che scelgono di testare il canale Canary dovrebbero aspettarsi prestazioni instabili. E versioni potenzialmente inutilizzabili del sistema operativo.

Microsoft intende mostrare le prime build di Windows 12 in questo nuovo canale e per queli che erano nel canale Dev e hanno ricevuto Windows 11. Con la build 25000 si verrà automaticamente migrati al canale Canary. Mentre Microsoft invierà un’e-mail per avvisare gli utenti interessati.