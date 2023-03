Più di un anno fa Microsoft ha annunciato un accordo che, a prescindere dagli esiti che avrà, cambierà per sempre il mondo del gaming. Per 68,7 miliardi di dollari, il produttore dell’Xbox intende appropriarsi di Activision, che tra le altre cose si occupa di Call of Duty.

Microsoft ha affermato che l’accordo “accelererà la crescita dell’azienda nel mondo dei videogiochi su dispositivi mobili, PC, console e cloud. Fornirà elementi costitutivi per il metaverso“. Il suo amministratore delegato Satya Nadella ha affermato che “sta investendo in contenuti di livello mondiale, community e il cloud per inaugurare una nuova era del gioco che metta i giocatori e i creatori al primo posto e renda il gioco sicuro, inclusivo e accessibile a tutti”. Tuttavia, le autorità hanno avviato delle indagini a causa della portata dell’accordo e anche la rivale di Microsoft si è opposta, affermando che il progetto potrebbe essere fatale per la PlayStation.

Call of Duty nelle mani di Microsoft insieme ad altri giochi, Sony e altre aziende non approvano il nuovo accordo

Il destino dell’accordo è nelle mani delle autorità in almeno tre Paesi, che decideranno se è consentito andare avanti. In gioco non ci sono solo i 70 miliardi di dollari che Microsoft vuole sborsare per l’accordo, ma forse il futuro dei giochi in generale. Perché l’azienda vuole portare a termine questo accordo? L’acquisto di Activision darà a Microsoft più potere su molti videogiochi, tra i più popolari al mondo: non solo Call of Duty, ma anche altri colossi come Candy Crush. Tutti questi faranno parte di Microsoft e potranno essere utilizzati per potenziare l’offerta di Xbox.

Perché Sony e altri si oppongono? L’accordo potrebbe rendere Microsoft troppo forte nel mercato. Ciò a sua volta danneggerebbe gli utenti oltre che la concorrenza, hanno affermato alcuni. Finora, le autorità di regolamentazione sembrano essere più d’accordo con l’opinione di Sony che con quella di Microsoft. Tutti i soggetti coinvolti stanno aspettando che i regolatori prendano la loro decisione. La CMA dovrebbe pronunciarsi per prima. Le autorità di regolamentazione potrebbero approvare l’accordo così com’è, anche se è improbabile. Oppure, potrebbero richiedere che sia completamente annullato, il che è leggermente più probabile; o potrebbero trovare un compromesso.