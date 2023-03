Telegram non è solamente una applicazione di messaggistica istantanea, lontana anni luce da WhatsApp in termini di funzioni raggiungibili e di sicurezza, ma anche il mezzo ideale che ci può aiutare a scoprire quali sono le migliori offerte Amazon del momento, così da risparmiare il più possibile, ed allo stesso tempo individuare anche gli eventuali errori di prezzo, occasioni uniche da cogliere subito al volo.

Pochi sanno che su Telegram esistono veri e propri canali dedicati ad Amazon, ai quali è possibile iscriversi gratuitamente, ricevendo ogni giorno le migliori offerte e tutti i prezzi più bassi, direttamente sul proprio smartphone. I più rinomati, ed ai quali dovete iscrivervi assolutamente per risparmiare sono i seguenti:

Codici sconto e offerte gratis (@codiciscontotech – ISCRIVETEVI QUI): un canale con oltre 55000 iscritti che si occupa di fornire offerte speciali riguardanti l’elettronica, i beni di prima necessità, gli alimentari, il vestiario e tutto quanto è disponibile su Amazon. Periodicamente vengono anche regalati codici sconto che permettono di ridurre la spesa, applicandoli su un singolo articolo.

Offerte e Sconti gratis (@tecnofferte – ISCRIVETEVI QUI): un canale a cui hanno aderito oltre 79000 utenti, nato originariamente per soddisfare le esigenze degli amanti dell'elettronica, quindi con offerte dedicate alla tecnologia, si è lentamente ampliato verso nuovi orizzonti, sino a diventare un punto di riferimento per le offerte riguardanti tutte le categorie disponibili su Amazon.

Telegram, come iscriversi ai canali e risparmiare su Amazon

La procedura di iscrizione ai canali è davvero semplicissima, dopo aver cliccato ai link che vi abbiamo inserito poco sopra, visualizzerete la schermata riepilogativa del canale selezionato, per iscrivervi, ricevendo così ogni giorno tutte le offerte, non dovete fare altro che premere il pulsante UNISCITI, come dall’immagine che trovate qui sotto.

Il gioco è fatto, ora non vi resta che aspettare e risparmiare il più possibile; in parallelo, nel caso in cui le notifiche fossero troppe, potete decidere di silenziare il canale, non ricevendo per ogni post, dato che la pubblicazione è in genere ogni 10/15 minuti, premendo sul nome del canale (dopo che vi siete iscritti), per poi selezionare la voce “Silenzia”. Attenzione però, molto spesso vengono pubblicati errori di prezzo dalla disponibilità temporale molto limitata, che potrebbero terminare in pochissimi minuti ed ai quali riusciranno ad accedervi solo gli utenti che hanno mantenuto attive le notifiche.

In conclusione tutti gli assidui utilizzatori di Amazon, che periodicamente sperano di strappare qualche occasione dal noto store di e-commerce, devono assolutamente iscriversi subito ai canali Codiciscontotech e Tecnofferte, due punti saldi di riferimento per il risparmio nostrano, che sapranno deliziarvi con tantissime riduzioni di prezzo quotidiane, ma sopratutto errori e sconti nascosti che nessun’altra realtà al momento è in grado di offrirvi. Ricordatevi, l’iscrizione è completamente gratuita e senza impegno, potrete abbandonare i canali in un qualsiasi momento, nel caso in cui vi stancaste o riteneste che le offerte pubblicate non facciano per voi, ma siamo sicuri che una volta entrati, difficilmente deciderete di allontanarvi. Provate subito!