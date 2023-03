Amazon, è tempo di crisi per la famosa azienda di commercio

Amazon è uno dei brand più noti al mondo, grazie alla sua vasta gamma di servizi e prodotti che coprono praticamente ogni categoria merceologica. Tra questi, l’abbonamento Prime rappresenta un modo per i clienti di avere accesso a contenuti multimediali e spedizioni rapide per centinaia di migliaia di prodotti. Tra i suoi servizi c’è anche Amazon Go, il quale però non ha riscosso lo stesso successo del precedente.

Amazon: ecco perché Go è stato un vero flop

Negli ultimi anni, Amazon ha cercato di espandersi anche nel settore dei negozi fisici, attraverso il progetto Amazon Go senza cassa. Questo innovativo sistema di pagamento, che utilizza la tecnologia per rilevare gli acquisti dei clienti e addebitarli direttamente sul conto Amazon, ha suscitato molto interesse tra i consumatori.

Tuttavia, recentemente la catena ha annunciato la chiusura di otto negozi Go senza cassa negli Stati Uniti, situati a Seattle, New York e San Francisco. Questa decisione sembra essere stata presa a causa del calo del numero di consumatori nel corso del 2021 e del 2022, il quale ha portato ad una riduzione delle entrate dei negozi.

Nonostante ciò, Amazon ha affermato di essere ancora impegnata nella gestione dei suoi attuali 20 negozi Go e di voler continuare a sperimentare nuove posizioni e funzionalità per migliorare l’esperienza dei clienti. L’azienda ha anche dichiarato di sospendere temporaneamente i piani di espansione della catena in altre città, come Washington.

Il futuro dei negozi Amazon Go rimane incerto, poiché l’approccio allo smart working e la crescente preferenza degli utenti per l’acquisto di beni e servizi online potrebbero limitare il successo dei negozi fisici senza cassa. Tuttavia, l’interesse mostrato dai consumatori per questo innovativo sistema di pagamento potrebbe far sì che Amazon trovi nuove opportunità di mercato in futuro.