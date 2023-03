Whatsapp sta per lanciare la nuova funzione call to link sull’app per Windows

Buone notizie per gli utenti di WhatsApp: la popolare applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta sta lanciando un nuovo aggiornamento per l’app nativa di Windows. Secondo quanto riferito, la piattaforma di messaggistica istantanea sta rilasciando la possibilità di creare un collegamento per partecipare a una chiamata per alcuni beta tester.

“Il team sta rilasciando un miglioramento per le chiamate WhatsApp introducendo una nuova funzionalità: i collegamenti per le chiamate. Grazie a questa funzione, chiunque può partecipare alla chiamata aprendo il collegamento. Sta arrivando con l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Windows 2.2307.3.0 sul Microsoft Store“, ha riferito WABetaInfo.

Secondo il rapporto, la nuova opzione di collegamento alla chiamata è disponibile all’interno della scheda delle chiamate, quindi è necessario aprire questa sezione dell’app per scoprire se questa funzione è abilitata per il tuo account. Nel caso in cui desideri utilizzare questa funzione, puoi scegliere il tipo di chiamata tra voce e video.

Ecco come scaricarla

Ogni volta che crei un nuovo collegamento di chiamata, l’URL sarà sempre univoco. Questo garantirà che nessuno possa partecipare alla tua chiamata senza la tua approvazione. Grazie alla funzione di collegamento alla chiamata, è facile invitare le persone a partecipare a una chiamata senza la necessità di aggiungerle ai tuoi contatti, ha aggiunto il rapporto.

Questa funzione può essere utile per le chiamate una tantum con persone che potresti non conoscere molto bene, ma solo con quelle con cui hai condiviso il collegamento. Inoltre, è un’opzione versatile in quanto è possibile condividere il collegamento con altre persone esternamente.

La nuova opzione Call Link è stata rilasciata ai beta tester dopo aver installato l’aggiornamento WhatsApp beta per Windows 2.2307.1.0 disponibile su Microsoft Store. Se non vedi questo aggiornamento su Microsoft Store, tieni presente che verrà distribuito a più utenti nei prossimi giorni, ha affermato WABetaInfo.