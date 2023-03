WhatsApp sorprende gli utenti con queste tre funzioni

Gli upgrade che riguardano WhatsApp sono da sempre fonte di particolare interesse non soltanto per gli addetti ai lavori, ma anche per il pubblico. Da sempre gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea mettono a disposizione degli iscritti le migliori soluzioni per avere comunicazioni sempre istantanee e interattive.

WhatsApp, le funzioni che arriveranno presto in chat

Come svolato di recente dai leaker, gli sviluppatori di WhatsApp stanno ora lavorando a tre novità che a breve arriveranno tanto su Android quanto su iPhone.

Nel dettaglio, i tecnici di WhatsApp stanno mettendo a punto novità per garantire maggiore riservatezza alle conversazioni e ai messaggi. Una prima novità sotto questo punto di vista dovrebbe essere l’estensione dei tempi per la cancellazione di un messaggio già inviato. A breve gli utenti avranno sino a due giorni per eliminare un testo già spedito al destinatario. La cancellazione sarà possibile sia per le conversazioni singole che per le conversazioni di gruppo.

In nome della privacy, a breve gli iscritti di WhatsApp potranno inoltre uscire da un gruppo senza lasciare la minima traccia, ossia senza la notifica che segnala agli altri componenti del gruppo l’abbandono della chat.

Ancora la privacy sarà infine protagonista con una riforma delle norme relative all’ultimo accesso. A differenza di quanto previsto sino ad ora sulla piazza virtuale della messaggistica, infatti, a breve gli utenti su WhatsApp potranno selezionare a quelli contatti mostrare l’ultimo accesso sulla piattaforma, senza per questo procedere alla cancellazione definitiva e generale dell’informazione per tutti i contatti della rubrica.