Vodafone, quali sono le offerte del momento?

Vodafone è un operatore di telecomunicazioni internazionale con sede in Inghilterra. In Italia, la società è stata fondata nel 1995 e ha rapidamente consolidato la sua posizione come uno dei principali operatori mobili del paese. La società offre una vasta gamma di servizi di telefonia mobile, e connessione Internet per la casa.

Nel 2022 l’operatore telefonico si aggiudica il primo posto nella classifica stilata secondo l’indagine condotta dal test di velocità nPerf, come miglior operatore presente sul mercato per la velocità della rete mobile. Vodafone risulta il migliore davanti ad operatori del calibro di Fastweb, WindTre, TIM e Iliad.

Le incredibili offerte di marzo 2023

Ecco quali sono i migliori pacchetti di offerte proposte da Vodafone.

L’offerta più incredibile è sicuramente Vodafone Silver che purtroppo è valida solo per i clienti Iliad Italia e di alcuni operatori virtuali che intendono passare a Vodafone. Comprende minuti ed SMS illimitati, e la possibilità di scegliere tra 150 GB o 200 GB. Il primo pacchetto ha un costo di 7,99 euro, mentre il secondo di 9,99 euro al mese.

Se sei un cliente Under 25 hai la possibilità di usufruire dell’offerta RED Max Under 25 che include minuti ed SMS illimitati e 100 GB di internet in 4G o 5G al costo di soli 9,99 euro al mese.

Per tutti gli altri utenti che vogliono passare a Vodafone sono disponibili le seguenti offerte: