Vodafone: a maggio 2023 arriveranno nuovi aumenti

Proprio ieri, mercoledì 8 marzo 2023, l’operatore Vodafone Italia ha iniziato a comunicare, ad alcuni suoi già clienti, che a partire dal prossimo 2 maggio 2023 metterà in atto delle rimodulazioni.

Le offerte colpite dall’aumento saranno quelle di rete fissa, in particolare l’offerta Casa. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Vodafone: nuovi aumenti dal 2 maggio 2023

I clienti Vodafone coinvolti sono stati informati nella fattura di questo mese con una specifica comunicazione personalizzata. Questa modifica riguarda principalmente chi possiede un’offerta solo telefono (come ad esempio Tutto Facile Fisso). In ogni caso, non si conosce una lista delle offerte coinvolte.

Ecco una parte della comunicazione dell’operatore: “Per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, a partire dal 2 maggio 2023 il costo di alcune offerte di rete fissa aumenterà di 2,99 euro al mese. I clienti interessati dalla modifica contrattuale saranno informati con una specifica comunicazione in fattura.

E’ possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto o di passare ad altro operatore, senza costi di disattivazione ne’ penali, fino al giorno indicato nella comunicazione in fattura, cioè entro 60 gg dalla data di ricezione specificando la causale sopraindicata“. Ad ogni modo, l’operatore specifica, che sarà inviata una comunicazione in fattura specificando la data entro cui poter recedere.