Tesla Gigafactory Mexico, l’azienda di Musk presto lancerà la nuova elettrica low cost

L’Investor Day 2023 di Tesla ha visto l’annuncio dell’imminente costruzione della nuova Gigafactory a Monterrey, in Messico. Questa sarà la terza fabbrica Tesla costruita al di fuori degli Stati Uniti, dopo quella di Shanghai in Cina e quella nella periferia di Berlino in Germania. La nuova Tesla Gigafactory Mexico sarà dedicata alla produzione della nuova elettrica low cost del marchio, il cui prezzo dovrebbe essere di circa 25.000 dollari.

Tesla Gigafactory Mexico: l’azienda è pronta all’espansione

Secondo quanto riportato da Reuters, Tesla potrebbe iniziare a produrre le sue prime elettriche in Messico già dal prossimo anno. Attualmente, il costruttore statunitense sta aspettando di ricevere i permessi finali per la costruzione della fabbrica, ma il governatore del Nuevo Leon, Samuel Garcia, ha confermato che una volta ottenuti, i lavori potrebbero iniziare già questo mese di marzo. Egli ha aggiunto che entro la fine del 2024, le prime elettriche Tesla “Made in Mexico” dovrebbero essere pronte per essere commercializzate.

La nuova Gigafactory di Monterrey sarà la più grande al mondo per la produzione di veicoli elettrici, comportando un investimento di 5 miliardi di dollari per l’azienda guidata da Elon Musk. I funzionari messicani hanno evidenziato come l’investimento di Tesla rappresenti un segnale positivo per attirare non solo i fornitori della società statunitense ma anche altri potenziali investitori. Il presidente del Messico, infatti, ha autorizzato e sostenuto l’investimento di Tesla, inviando un messaggio al mondo affinché si investa nel paese.