Postemobile, offerta dati con 300 GB prorogata fino ad aprile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare la disponibilità di numerose sue offerte di rete mobile. In particolare, lo scorso 5 marzo 2023 sarebbe dovuta scadere l’offerta solo dati denominata PosteMobile 300% Digital, ma ora anche questa è stata prorogata fino ad aprile 2023. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Postemobile 300% Digital, prorogata l’offerta solo dati fino ad aprile

L’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha da poco deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue offerte. Come già accennato, si tratta dell’offerta mobile denominata PosteMobile 300% Digital. Questa offerta sarebbe dovuta scadere qualche giorno fa. Gli interessati potranno però ora attivarla fino ad aprile 2023.

Si tratta di un’offerta solo dati ed è l’ideale per tutti coloro che necessitano soltanto di navigare. L’offerta include in particolare fino a 300 GB. Sarà possibile navigare con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Inclusi con questa offerta sono poi i servizi di reperibilità, tra cui Ti Cerco e Richiamami Ora. Ricordiamo che questa offerta è attivabile soltanto dai nuovi clienti che potranno richiedere sia l’attivazione di un nuovo numero sia la portabilità.

Ricordiamo comunque che in questi giorni l’operatore ha prorogato la disponibilità anche di un’altra offerta. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata PosteMobile Creami Extra Wow 50×2. Questa offerta è molto interessante. Ad un costo di 8 euro al mese, include ben 100 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.