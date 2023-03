Netflix, sulla piattaforma c’è una lunga lista di opere interamente al femminile

Ieri, 8 Marzo, ricorreva la Festa della Donna, ed oggi non possiamo non dedicare un articolo ad una ricorrenza tanto importante. Così abbiamo deciso di raggruppare per voi una vasta scelta di serie tv e film Netflix completamente al femminile. Pronti a conoscerle?

Netflix: l’elenco completo delle serie tv e film

Iniziamo da “La legge di Lidia Poët”, una serie TV ambientata a Torino alla fine del 1800, che segue la storia di Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia. Dopo essere stata illegittimamente esclusa dall’albo degli avvocati per il suo genere, Lidia trova lavoro presso lo studio legale del fratello mentre cerca di ribaltare la decisione della Corte d’Appello di Torino.

Tra le altre serie TV e film al femminile c’è “La regina degli scacchi”, una miniserie tratta dal romanzo di Walter Tevis. La serie segue la vita di Beth Harmon, un’orfana che scopre di avere un talento innato per gli scacchi. Mentre affronta i suoi demoni personali, Beth si imbatte in una serie di sfide, cercando di diventare la migliore giocatrice di scacchi al mondo. La serie è stata molto apprezzata per la sua rappresentazione delle dinamiche del potere nel mondo degli scacchi e per le performances degli attori.

“Persuasione”, adattamento del romanzo di Jane Austen, segue la vita di Anne Elliot, una giovane donna anticonformista che vive con la sua famiglia in difficoltà finanziarie. Quando Frederick Wentworth, un uomo da lei respinto anni prima, ritorna nella sua vita, Anne deve scegliere tra il suo passato e il suo futuro. La serie è una rappresentazione accurata del periodo storico e delle dinamiche sociali dell’epoca.

Infine (anche se l’elenco è davvero infinito) c’è “Enola Holmes”, un film di successo su Netflix che segue la vita di Enola Holmes, sorella minore di Sherlock Holmes. Dopo aver aperto la sua agenzia investigativa, Enola si ritrova a indagare su una serie di misteri, cercando di trovare la sorella scomparsa. Il film è stato apprezzato per la sua rappresentazione del personaggio di Enola Holmes e per le performances degli attori.