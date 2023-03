Netflix, nuovo record per l’Europa ma BRUTTA SORPRESA in arrivo

Un grande risultato è stato raggiunto ultimamente da Netflix per quanto riguarda il territorio europeo. Stanno infatti i dati ufficiali, sembrerebbe che in termini di abbonati durante lo scorso anno, siano state superate rispettivamente Stati Uniti e Canada come nazioni.

I numeri parlano chiaro, dal momento che in Europa ci sono attualmente, o meglio nel 2022 ci sono stati, 76,7 milioni di utenti contro i 74,3 milioni di Stati Uniti e Canada. Il ricavo medio, fa sapere Netflix, è di 15,86 $ per ogni utente dall’aria europea. Questi numeri lasciano capire come, a dispetto di alcune critiche, il servizio sia ancora molto in voga, anche se ci saranno a breve delle modifiche che potrebbero portare brutte sorprese. Netflix infatti sta rivedendo la possibilità di concedere la condivisione delle password agli utenti, i quali con un solo piano Premium spesso condividono con altre persone. Stando a quanto riportato infatti la piattaforma potrebbe abolire questa possibilità, costringendo tutti a sottoscrivere singolarmente un piano di abbonamento. Ovviamente ci saranno delle novità durante i prossimi giorni, per cui vi conviene restare collegati.

Netflix decreta quali sono le serie TV più vista dell’ultimo periodo, ecco la classifica completa

Come è possibile anche notare largamente tramite l’apertura di Netflix all’interno della categoria serie TV, ce ne sono alcune che sono state molto più viste di altre. I dati ufficiali parlano chiaro, proprio come potete leggere qui in basso: