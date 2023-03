Motorola ThinkPhone è finalmente disponibile anche in Italia

Da qualche ora il nuovo Motorola ThinkPhone è disponibile all’acquisto anche in Italia. Si tratta di uno smartphone Android pensato soprattutto per le aziende, annunciato durante il CES di Las Vegas.

Il dispositivo costituisce una combinazione unica dell’innovazione nel settore mobile e della lunga tradizione di Lenovo per le soluzioni di sicurezza aziendali. Scopriamo insieme i dettagli.

Motorola ThinkPhone disponibile anche in Italia

Carlo Barlocco, Executive Director, General Manager Italy e Head of EMEA B2B di Motorola ha dichiarato: “Il ThinkPhone by Motorola è il nostro primo smartphone pensato esclusivamente per il segmento business ed è frutto della sinergia con Lenovo. Rappresenta il primo, importante, passo nel percorso di crescita di Motorola nel mercato B2B in Europa e in Italia. Un cammino che affrontiamo con entusiasmo e fiducia, essendoci dotati di una struttura adeguata e potendo contare sul supporto di una realtà del calibro di Lenovo, che ha nel B2B la sua forza e il cui ecosistema di prodotti pensati per la produttività aziendale si integra alla perfezione con il nuovo ThinkPhone”.

ThinkPhone è uno smartphone Android con specifiche tecniche di fascia alta: a spiccare è il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, adatto per i compiti più complessi e affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. A bordo uno schermo pOLED da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz, con vetro Gorilla Glass Victus a proteggere il pannello. La batteria è da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata TurboPower da 68 W, oltre alla ricarica wireless da 15 W.

Sul retro troviamo una tripla fotocamera con sensore principale Ultra Pixel da 50 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare e Macro Vision da 13 MP e sensore da 2 MP per la profondità di campo, mentre frontalmente prende posto una fotocamera da 32 MP. Lenovo ThinkPhone by Motorola è disponibile all’acquisto in Italia nella colorazione Carbon Black e nella sola configurazione 8/256 GB al prezzo consigliato di 999,90 euro. Potete già acquistarlo sul sito ufficiale Lenovo o Motorola.