MediaWorld distrugge Unieuro e regala iPhone e Samsung al 60% di sconto

Più si va avanti con questo nuovo anno, più sono le novità che stanno arrivando per quanto riguarda i negozi fisici sul territorio italiano. Ovviamente questi dispongono anche di siti ufficiali ben equipaggiati, i quali riescono ad includere a loro interno le migliori opportunità che si possono trovare anche sui volantini. MediaWorld è una delle aziende più importanti in assoluto a proporre l’elettronica di consumo ai massimi livelli, soprattutto con delle opportunità eccezionali.

Ricordiamo infatti che tutto quello che verrà acquistato all’interno del celebre Store, potrà godere di due anni di garanzia. Inoltre gli utenti potranno avere anche la possibilità di finanziare l’intero importo sfruttando i tassi fissi TAN e TAEG allo 0%. Le offerte riguarda lo smartphone, Smart TV, computer e molto altro ancora, per tutti i gusti e per tutte le età.

Gli utenti che vogliono avere a disposizione le migliori offerte del mondo Amazon, possono farlo direttamente tramite il nostro canale Telegram ufficiale che da un po’ di tempo risulta uno di quelli più in voga in assoluto. Per entrare a farne parte, dovete solo cliccare qui e vi ritroverete direttamente al suo interno insieme ad altri 79.000 utenti che ogni giorno possono beneficiare di tanti codici sconto e coupon.

MediaWorld: oggi le offerte sono straordinaria, ecco il nuovo volantino che propone soprattutto la telefonia

Ora come ora all’interno del volantino di Mediaworld risaltano le nuove offerte dei top di gamma di casa Samsung. Stiamo parlando dei Galaxy S23.

Il modello di base costa 859,99 euro, beneficiando di uno sconto del 12%. C’è poi anche il top di gamma assoluto, ovvero S23 Ultra che costa nella variante da 512GB 1659 euro.