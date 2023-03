IPTV, in Italia ci sono oltre 5 milioni di abbonati grazie a QUESTI prezzi

Secondo quanto riportato, sono sempre di più gli utenti che si affidano al mondo delle IPTV. Questo perché i prezzi delle varie piattaforme che si sono in maniera seppur disuguale divisa i diritti televisivi dei campionati di calcio, costano troppo secondo il parere comune.

Proprio in attesa di scoprire a quale azienda saranno assegnati i prossimi diritti televisivi per il campionato di calcio italiano, un articolo molto interessante di Repubblica, sarebbe tornato a parlare della questione del “pezzotto“. In Italia complessivamente, secondo quanto riporta l’autorevole quotidiano, ci sarebbero oltre 5 milioni di tifosi che tutti i fine settimana si affiderebbero i servigi illegali del mondo IPTV per seguire la propria squadra o il calcio in generale. Il tutto sfruttando le proprie Smart TV con applicazioni dedicate o magari dei decoder dal valore diverso.

IPTV: gli utenti preferiscono pagare meno e rischiare con la legge che pagare tanto e essere in regola

La domanda che bisognerebbe porsi è: “Perché gli utenti preferisco non rischiare tanto con la legge pagando meno?“. La risposta sembrerebbe ovvia, visto che i prezzi risultano molto più alti del solito e soprattutto dal punto di vista cumulativo. Per riuscire ad avere infatti la Champions League e il campionato, bisogna pagare due abbonamenti distinti e separati o magari pagarne uno, quello per il campionato e sperare che la propria squadra in campo europeo vada in onda sulle reti in chiaro.

Bisogna comunque ricordare che i rischi sono alti, visto che si potrebbe incappare in vere e proprie denunce se beccati dagli organi competenti.