IPTV, costi sempre più bassi ma crescono i pericoli per lo streaming

In questo mese di marzo l’offerta calcistica è la più ricca di sempre. Alle partite di campionato, infatti, si uniscono anche i match di Champions League con i ritorni degli ottavi di finali ed anche con il prossimo inizio dei quarti di finali. In vista della parte conclusiva della stagione, sono sempre di più le persone che scelgono la via dello streaming IPTV.

IPTV, i nuovi rischi per tutti gli utenti

Come noto, grazie al pacchetto unico dello streaming IPTV è possibile accedere a tutti i contenuti dalle principali piattaforme, come Amazon Prime Video, Sky ed anche DAZN per la copertura integrale della Serie A.

Nonostante i netti benefici in termini di costo – spesso ridotto a meno di 10 euro al mese – coloro che optano per lo streaming rischiano davvero una serie di rischi non irrilevanti. Considerato che i controlli anti pirateria sono aumentati in maniera esponenziali nelle ultime settimane, il pericolo di ricevere multe anche sino a 30mila euro non può essere sottovalutato. Allo stesso tempo c’è da ricordare che per i trasgressori è anche prevista la galera sino ad un massimo di tre anni per i casi di recidiva.

La via dello streaming illegale talvolta guarda anche con profondo legame ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti.