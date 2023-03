HelloFresh utilizza latte di cocco lavorato da scimmie maltrattate, l’accusa dal PETA

HelloFresh utilizza latte di cocco ottenuto dal lavoro delle scimmie in Thailandia, secondo le accuse del People for the Ethical Treatment of Animals, che chiede il boicottaggio del servizio di consegna dei pasti.

Le scimmie vengono incatenate, frustate, picchiate e costrette a passare lunghe ore a raccogliere noci di cocco, sostiene un’indagine di PETA Asia. Secondo i risultati rilasciati lunedì, sono state fatte denunce di maltrattamento di animali contro 57 operazioni in nove province della Thailandia.

In una dichiarazione a CBS MoneyWatch, HelloFresh ha affermato che la società riceve assicurazioni scritte dai suoi fornitori che le sue noci di cocco non vengono acquistate utilizzando scimmie.

“HelloFresh condanna severamente qualsiasi utilizzo della manodopera delle scimmie nella sua catena di approvvigionamento e prendiamo una posizione dura nel non procurarci da fornitori o vendere prodotti di cocco che sono stati trovati per utilizzare la manodopera delle scimmie. Abbiamo una conferma scritta da parte di tutti i nostri fornitori nel negli Stati Uniti e nel mondo, che non si impegnino in queste pratiche“.

I broker dei fornitori di latte di cocco di HelloFresh hanno mostrato a PETA le scimmie, che erano incatenate su macchie di terra disseminate di immondizia e aree allagate con pneumatici per auto come unico rifugio, secondo il gruppo per i diritti degli animali, che ha pubblicato foto della sua indagine e riprese video .

La maggior parte delle scimmie viene rapita dalle loro famiglie in natura, anche se le specie sfruttate dal commercio del cocco sono minacciate o in pericolo, secondo il gruppo per il benessere degli animali.

Una pratica disumana

“Le scimmie sono incatenate al collo e costrette a lavorare giorno dopo giorno, tutto per HelloFresh e altre aziende prive di coscienza“, ha affermato lunedì Tracy Reiman, vicepresidente esecutivo di PETA, in una dichiarazione inviata via e-mail. “PETA chiede a tutti, incluso HelloFresh, di smettere di acquistare latte di cocco in scatola dalla Thailandia fino a quando i soldi non saranno più utilizzati e abusati a scopo di lucro”.

L’azienda con sede a Berlino ha una portata globale, operando in Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

La società ha 7,5 milioni di clienti attivi nel terzo trimestre, un periodo di tre mesi in cui la società ha guadagnato oltre 1,9 miliardi di dollari di entrate, ha dichiarato il mese scorso.

PETA da anni esorta le aziende e le persone a non acquistare prodotti a base di latte di cocco in scatola fabbricati in Thailandia a causa delle sue denunce di abuso. Il gruppo nel 2020 ha ottenuto tale impegno da marchi alimentari statunitensi tra cui Walgreens e Stop & Shop.