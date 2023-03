Fibra ottica, un grande problema per cui la connessione veloce non arriverà per alcuni

La fibra ottica è in netta espansione rispetto agli ultimi anni, ma a quanto pare ci sono ancora dei problemi. Nonostante diverse persone si possono dire soddisfatto del servizio ottenuto visto che hanno raggiunto diverse centinaia di megabit al secondo in download, ce ne sono tante altre che guardano al di fuori della propria casa.

A quanto pare infatti i lavori vanno a rilento e purtroppo le persone si ritrovano con un altro problema davvero impressionante. Stiamo parlando delle strade che vengono continuamente dissestate dei lavori, con le ruspe che a quanto pare tornano di continua a scavare anche negli stessi posti.ad esporre il problema ci ha pensato il consigliere comunale di Merate, il quale ha sollevato il problema.

Fibra ottica in ritardo e le strade continuano ad essere “bucate”

Dopo aver visto ritornare al lavoro gli operai sullo stesso territorio per l’impianto della fibra ottica, il consigliere comunale Roberto Riva ha deciso di intervenire:

“A distanza di pochi mesi, ci risiamo: è tornata una ruspa e viene effettuato un nuovo scavo per un’altra azienda, che posa la fibra. Speriamo in futuro non passino altre aziende“.

Il ragionamento di Riva continua ed appare lineare anche secondo quello che pensano in molti tra i non addetti ai lavori:

“Capisco che per portare la rete in casa (FTTH) sia necessario posare fisicamente il cavo fino all’immobile, ma vorrei sapere dall’amministrazione comunale in che modo si sta cercando di coordinare i lavori per evitare la continua manomissione di strade e marciapiedi. Penso che sarebbe opportuno coinvolgere i gestori di servizi in modo che si coordinino tra loro”.