Facebook sta tornando indietro nel tempo, l’app per chattare sarà di nuovo integrata nel social

Quasi un decennio dopo che Facebook ha fatto arrabbiare alcuni utenti separando le funzionalità di messaggistica dalla sua applicazione di social, costringendo le persone a scaricare un’app separata per chattare con gli amici, Ma sembra che ora la società stia testando la mossa inversa.

In un’intervista con la CNN, il capo di Facebook Tom Alison ha affermato che la piattaforma sta testando il ripristino delle funzionalità di messaggistica nell’app di Facebook in modo che gli utenti possano condividere più facilmente i contenuti senza dover utilizzare l’app Messenger.

“Crediamo che i contenuti alimentino non solo il tuo consumo, ma anche le conversazioni“, ha affermato Alison. “Penso che la cosa che differenzierà Facebook e Instagram da TikTok e altri sia proprio la profondità di poter iniziare una conversazione con i tuoi amici da questo contenuto e avere quel tipo di dimensione sociale.”

Un passo necessario

Facebook e Instagram hanno per tenere il passo con TikTok, anche attraverso funzionalità imitative come Reels. Alison sostiene che Facebook ha un vantaggio su TikTok grazie alle sue radici nell’aiutare le persone a connettersi tra persone vere.

Per alcuni creatori, ad esempio, Facebook è diventato un luogo in cui creare gruppi di fan e tenere conversazioni al di là dei contenuti che condividono su Instagram e TikTok, ha affermato Alison. “Penso che li stia aiutando ad avvicinarsi ai loro fan su Facebook in un modo che non possono fare su altre piattaforme“.

Mentre Facebook traccia la sua evoluzione, dovrà fare i conti con quello che Zuckerberg ha definito “l’anno dell’efficienza” dell’azienda, uno sforzo per tagliare i costi dopo una resa dei conti più ampia nel settore tecnologico e lo scetticismo degli investitori sul suo piano costoso per incentrare il suo modello di business su la futura versione di Internet.