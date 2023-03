Expert è favoloso, il negozio regala gli smartphone al 90% e distrugge Unieuro

Pareggiare i prezzi di Expert in questo momento risulta praticamente un’utopia vera e propria. Secondo quanto riportato, le persone stanno riuscendo a trarre da questo periodo una vera e propria miniera d’oro per acquistare quello che gli serviva al prezzo minimo storico. Sono opportunità di altissimo livello sia per via del grande blasone dei marchi che vengono messi in sconto nel volantino, sia per la grande assistenza che l’azienda offre al suo pubblico.

Expert lancia le migliori offerte del momento per quanto riguarda la tecnologia: alcuni smartphone famosissimi sono in super sconto

Come è possibile notare sia sul sito ufficiale che sul volantino di Expert, l’azienda offre oggi un’ampia scelta di smartphone, tra cui anche il nuovo Samsung Galaxy S23, il quale costa 859 € con lo sconto del 12%. A seguire non possono mancare tante altre proposte, tra cui il tanto amato iPhone 11 che viene a costare al pubblico 529 €.

Non passano in osservate anche altre offerte, le quali riguardano ad esempio tanti medi di gamma tra cui quelli di casa Xiaomi. Prendendo in esame il 12 Lite, il prezzo equivale a 379 €.