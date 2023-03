Stai cercando di acquistare o vendere argento 925? Stai attento, perchè quello vero vale un sacco di soldi, e non mancano i falsi e i truffatori.

Per aiutarti a capire quanto vale, abbiamo messo insieme aòcune linee guida che ti aiuteranno a determinarne il valore e l’autenticità.

L’argento sterling 925 è un metallo popolare per la creazione di gioielli. Questo perché è una lega contenente il 92,5% di argento puro e il 7,5% di altri metalli, solitamente rame.

Ciò significa che ha le stesse proprietà di quello puro ma è più resistente e conveniente.

Quindi è considerato vero? Sì, l’argento 925 è considerato vero grazie al 92,5% di purezza ed è considerato di alta qualità.

È il tipo più comune utilizzato per realizzare gioielli ed è ottimo per tutti i tipi di modelli inclusi anelli, bracciali, orecchini, collane e persino orologi.

Il prezzo oscilla ogni giorno, proprio come il prezzo dell’oro, del platino e di altri metalli preziosi.

Ci sono diversi fattori che determinano il valore:

Il prezzo spot o il prezzo corrente di mercato

Il peso dell’articolo

Condizione del pezzo

Eventuali elementi aggiuntivi nel pezzo, come pietre preziose o diamanti

Dove lo vendi (un banco dei pegni ti darà meno di un gioielliere)

Purezza del metallo

Il metodo fai-da-te più comune per determinare quanto vale è moltiplicare il prezzo spot per 0,925 (la purezza).

Ecco come valutarlo

Per un calcolo più preciso, utilizza un calcolatore del prezzo online per conoscere i prezzi in tempo reale.

Gli oggetti in argento sterling possono variare di valore a seconda delle loro condizioni, ma valgono molto di più dell’argento di scarto.

L’argento sterling che è stato danneggiato irreparabilmente può essere considerato argento sterling di scarto. Gli articoli che rientrano in questa categoria includono:

Gioielli rotti

Posate macchiate

Candelieri danneggiati

Cornici appannate

Il prezzo dell’argento sterling di scarto è circa 5 volte inferiore al prezzo dell’argento puro. Questo perché ci vuole lavoro per estrarre l’argento e lavoro aggiuntivo per raffinarlo in una forma utilizzabile.