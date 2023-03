Comet è imbattibile, offerte al 70% di sconto su iPhone e Samsung quasi gratis

Da qualche giorno le persone stanno preferendo recarsi all’interno degli Store, dove possono scegliere tra una vasta moltitudine di dispositivi e oggetti di ogni genere, i quali non sono prettamente per il mondo dell’elettronica ma talvolta anche per altri ambiti. Ovviamente proprio per quanto riguarda la tecnologia ci sono svariati nomi che stanno riuscendo a dominare senza troppi problemi, tra cui spunta di diritto quello di Comet.

Bisogna ricordare agli utenti che anche il sito ufficiale dell’azienda è attivo con le offerte migliori, ma quando si parla del web di diritto il posto viene riservato ad Amazon proprio lassù in cima. L’azienda infatti anche questa volta propone delle offerte eccezionali, le quali però spesso vengono perse dal pubblico. Per evitare che questo succeda ancora più spesso, è stato creato appositamente il nostro canale Telegram ufficiale, il quale include al suo interno più di 79.000 utenti. Per entrare gratis bisogna solo cliccare qui.

Comet lancia le migliori offerte anche questa volta: spiccano gli smartphone soprattutto

Come già dimostrato ampiamente durante il suo ampio corso vitale, Comet anche questa volta mette le cose in chiaro e lancia delle offerte stratosferiche. Queste riguardano soprattutto il mondo della telefonia mobile, il quale è pieno di offerte di livello.

Uno dei prodotti in evidenza è rappresentato dalle AirPods di seconda generazione, quelle con la custodia di ricarica wireless. Il prezzo scende a 117,90 €.

Tra gli smartphone ecco in questo caso un iPhone 11 a soli 529 euro con uno sconto del 20,9%. Ovviamente ci sono anche tante altre offerte che riguardano i dispositivi medi di gamma.