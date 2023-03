Quanti di voi hanno mai cercato in rete se esistesse la possibilità, anche remota di non pagare legalmente il bollo auto? scommettiamo più di quanti effettivamente sarebbero in grado di ammetterlo a tutti gli effetti. All’alba della Pasqua 2023, cerchiamo di fare chiarezza sulla questione.

Il bollo auto è una tassa che tutti i possessori di un veicolo a motore, sia esso un autocarro, un autoveicolo o semplicemente un motoveicolo, devono versare annualmente alla Regione di appartenenza, con un costo direttamente proporzionale alla potenza dello stesso (espressa in kWh). Di base non esiste un metodo legale per svicolare dal pagamento, se non sfruttando gli incentivi che lo Stato ha deciso di attivare per incentivare la vendita di auto elettriche.

Bollo auto completamente gratis, ecco come fare per non pagare la tassa

Generalmente, anche se sono presenti differenze di regione in regione, chi acquista un’auto elettrica ha diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto per un periodo che va dai 3 ai 5 anni, solo nel caso in cui, ovviamente, la stessa auto non venisse venduta anzitempo. Nel caso delle regioni Lombardia e Piemonte, tale esenzione è stata estesa a tutta la vita del veicolo, ciò sta a significare che il possessore di un’auto elettrica registrata nelle suddette aree, non pagherà mai il bollo auto.

Ci teniamo a raccomandare di non fare i furbi evitando illegalmente il pagamento della tassa, se dovesse venire attuato un accertamento, rischiereste una penale salatissima, che porterebbe al pagamento degli arretrati, comprensivi di mora. Oltretutto, anche se vi dovesse andare bene, nel momento in cui venderete o rottamerete il veicolo in questione, sarete costretti a pagare ugualmente tutti gli arretrati.