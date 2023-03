Bluetti è pazza, offerte di Primavera con sconti da non perdere

La primavera è arrivata e così anche le offerte sui generatori solari portatili di Bluetti, la campagna promozionale Spring Sale 2023, durerà dal 12 al 29 marzo. La primavera è il momento di uscire e godersi l’aria aperta, non c’è momento migliore per fare scorta di prodotti indispensabili per il campeggio primaverile, le escursioni, i picnic e molto altro.

Bluetti, azienda leader nel settore della produzione di generatori portatili, con oltre 10 anni di esperienza, offre prodotti di ottimo livello per una gestione ecologica dell’energia, con presenza in oltre 70 paesi nel mondo, ed un altissimo livello di soddisfazione tra i clienti. Le offerte di cui vi parleremo dureranno davvero pochissimo, per approfittare degli sconti premete subito i link e collegatevi il prima possibile al sito ufficiale Bluetti.

Bluetti, le offerte di Primavera

Energia portatile avanzata –EB70 – in vendita a partire da 699 euro, con risparmio di 100 euro sul prezzo di listino (ACQUISTATELO QUI).

Questo alimentatore portatile è ideale per il campeggio, i viaggi e altre avventure all’aperto. L’EB70 è stato aggiornato con una potenza di 800W continui e 1400W di picco e una capacità maggiore di 716Wh .

Può alimentare fino a 12 dispositivi contemporaneamente grazie alle sue versatili uscite CC o CA. Una singola carica è in grado di far funzionare un televisore da 75W e un minifrigo da 90W per oltre 8 o 6,8 ore.

Anche in caso di esaurimento dell’energia, la ricarica rapida con energia solare e in auto può essere ripristinata rapidamente. In questo modo, l’energia sarà sempre disponibile anche in viaggio.

Backup per la vita fuori rete -AC300&B300 – AC300+B300 a partire da 3.448€ (prima 3.998€, con un risparmio di 550€) – ACQUISTATELO QUI.

Dotato di un inverter da 3000W con 16 uscite, l’AC300 ha un design modulare. Collegate quattro batterie di espansione B300 da 3.072Wh per ottenere un’enorme capacità di 12.288Wh. S

Sia che si tratti di costruire un sistema di alimentazione per un furgone, sia che si tratti di fornire energia sufficiente per il glamping, il fai da te, il giardinaggio e altro ancora, la combinazione AC300+B300 supererà le aspettative.

La mancanza di corrente significa cibo avariato nei frigoriferi e pile di biancheria maleodorante. Fortunatamente, questo non è il caso di AC300&B300, che può far funzionare un frigorifero da 700 W per 3,7 ore e una lavatrice da 500 W per 5,2 ore. L’energia sarà sufficiente per le esigenze di base quando si viaggia in camper.

All-rounder Energia Portatile – AC200MAX a partire da 1.899€ (prima era 2399€, con un risparmio di 500€), AC200MAX+B230 a partire da 3.298€ (prima di 3.998€, con un risparmio di 700€) – ACQUISTATELO QUI.

Dopo l’apprezzato AC200P, l’AC200Max porta la tecnologia a un livello superiore, offrendo la possibilità di espandersi con moduli batteria aggiuntivi , come due B230 da 6,144Wh e due B300 da 8,192Wh.

Da solo, dispone di 2.048Wh e può erogare 2.200W a più dispositivi tramite le 14 prese e i due pad di ricarica wireless montati in alto. Si tratta di una riserva di energia versatile ed economica per l'interno e l'esterno.

Pannelli Solari -PV120, PV200, PV350, PV420 – PV120 a partire da 319€ (prima di 369€, con un risparmio di 50€) – PV350 a partire da 859€ (prima di 899€, con un risparmio di 40€) – ACQUISTATELI QUI.