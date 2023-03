WhatsApp, aggiornamento con funzioni SHOCK in arrivo per tutti

Per evitare che la concorrenza possa fare passi in avanti raggiungendola, WhatsApp sta lanciando tanti nuovi aggiornamenti. Questi riguardano le sue funzionalità che pian piano sono state arricchite e che verranno arricchite ancora di più nel futuro prossimo. Ci sono due aggiornamenti ben precisi che stanno per arrivare.

WhatsApp: il contenuto dei prossimi aggiornamenti sarà davvero interessante, ecco cosa hai previsto per il futuro prossimo

Le persone che hanno WhatsApp sul proprio smartphone devono aspettarsi delle modifiche a breve che verranno apportate dai nuovi aggiornamenti. Secondo tutte le indiscrezioni che provengono anche da altre parti del mondo, WhatsApp si rinnoverà dal punto di vista delle funzionalità e delle possibilità.

Al momento ci sono delle funzioni che sono state già acclarate dal pubblico, il quale sa che arriveranno. Ce ne sono però due che sarebbero passate in sordina, soprattutto perché gli aggiornamenti in questione sono ancora alla loro fase beta. Il primo aggiornamento è quello che ben presto porterà la possibilità di inviare al pubblico tramite WhatsApp delle vere e proprie newsletter. Tutti quindi potranno riceverle direttamente in un’area ben precisa.

L’altra funzionalità che sta per essere inserita, o meglio una limitazione di una funzionalità già esistente, riguarda i messaggi effimeri. Gli utenti, quando arriverà il nuovo aggiornamento che per ora è ancora in fase di sviluppo, potranno decidere in una conversazione di messaggi effimeri di evitare che un determinato messaggio possa essere cancellato dopo un certo numero di secondi pre-impostato. Queste sono delle anticipazioni, le quali riguarderanno molto da vicino quindi la famosissima applicazione di messaggistica.