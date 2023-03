Vodafone è assolutamente infinita, la nuova promozione che l’azienda ha indubbiamente deciso di mettere a disposizione di tutti i consumatori in Italia, fa impazzire con un prezzo decisamente più basso del normale, anche se presenta limitazioni importanti.

La soluzione di cui vi parleremo nell’articolo, come sempre accade quando parliamo di Vodafone, può essere richiesta solamente dagli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero di telefono con provenienza da uno specifico operatore telefonico, previo pagamento iniziale di circa 10 euro, per l’acquisto della SIM ed una parte di ricarica.

Vodafone, la promozione nasconde tantissimi contenuti

La promozione più interessante attualmente disponibile da Vodafone non è altro che la Special 70 Giga, una soluzione che richiede agli utenti il pagamento di soli 7,99 euro al mese, con i quali riuscire ad accedere ad un bundle assolutamente invidiabile. Da notare che il pagamento del canone indicato è richiesto tramite credito residuo, non è necessario fare affidamento sulla carta di credito o il conto corrente bancario. Oltre a questo, sottolineiamo che Vodafone promette un canone fisso per i primi 6 mesi dall’attivazione, in modo da non dover scoprire sin da subito una rimodulazione contrattuale.

Al netto di quanto appena indicato, i contenuti effettivamente fruibili sono comunque 70 giga di traffico dati con velocità anche in 5G, senza dimenticarsi dei minuti per chiamare chiunque si desideri, oppure anche SMS infiniti da inviare verso ogni numero di telefono.