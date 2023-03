Smartphone lento e saturo ? Ecco come ripulirlo e farlo tornare veloce

L’uso intensivo del proprio smartphone nel tempo può portare ad un fisiologico ma allo stesso tempo fastidiosissimo rallentamento dello stesso, l’enorme quantità di dati che ogni giorno passa nella memoria del device, può infatti saturarlo pian piano andando a minare l’esperienza d’uso dello stesso.

Indubbiamente si tratta di un fenomeno che affligge ogni smartphone, il quale può spaventare e sembrare difficile da sovvertire, in realtà non è così, basta seguire alcuni semplici passi per far tornare il vostro dispositivo smagliante come prima.

Come ripulire completamente lo smartphone

Per effettuare un hard reset tramite il recovery menu, puoi seguire questa procedura generale:

Spegni completamente lo smartphone. Avvia il dispositivo in modalità recovery. Per farlo, premi contemporaneamente i tasti Volume su e Accensione (o Power) fino a quando compare il logo del produttore. Rilascia il tasto Accensione, ma mantieni premuto il tasto Volume su finché non entri nel menu del recovery. Nel menu del recovery, utilizza i tasti del volume per spostarti tra le opzioni e il tasto Power (o Accensione) per selezionare l’opzione desiderata. Seleziona l’opzione “Wipe data/factory reset” o “Cancella dati/ripristino dati di fabbrica”. Questo processo cancellerà tutti i dati dell’utente e le impostazioni personali. Conferma l’operazione selezionando “Yes” o “OK”. Dopo il completamento del processo, seleziona l’opzione “Reboot system now” o “Riavvia il sistema”.

Tieni presente che la procedura esatta può variare leggermente in base al modello di smartphone e al sistema operativo. Inoltre, questa operazione cancellerà tutti i dati sul tuo dispositivo, quindi assicurati di avere un backup dei dati importanti prima di procedere.