Secondo un nuovo studio, orche, delfini e balene hanno lo stesso registro vocale di Katy Perry

I delfini e le orche usano una “voce” simile a Kim Kardashian e Katy Perry, ha detto un nuovo studio.

Sebbene ricerche precedenti abbiano dimostrato che questi mammiferi marini utilizzino suoni che viaggiano in lungo e in largo sott’acqua per cacciare le prede, la gamma dei loro ricchi repertori vocali è rimasta un mistero.

La nuova ricerca pubblicata giovedì sulla rivista Science dagli scienziati dell’Università della Danimarca meridionale, ha scoperto che le balene dentate hanno almeno tre registri vocali simili agli umani.

Questi si suddividono in tre tipi di registri, il vocal fry che produce i toni più bassi, il registro di petto che è simile alla nostra normale voce e il falsetto che produce frequenze ancora più alte.

“Vocal fry è un normale registro vocale che viene spesso utilizzato nell’inglese americano. Kim Kardashian, Katy Perry e Scarlett Johansson sono persone famose che usano questo registro“, ha spiegato il coautore dello studio Coen Elemans.

I ricercatori hanno scoperto che le balene dentate usano in particolare il registro vocale per produrre i loro richiami di ecolocalizzazione al suono riflesso e catturare la preda.

Come funziona per gli animali

“Durante il vocal fry, le corde vocali sono aperte solo per un tempo molto breve, e quindi ci vuole pochissima aria respirabile per usare questo registro“, ha detto il dottor Elemans.

Questa economia nell’uso dell’aria disponibile rende questo registro vocale particolarmente ideale per l’ecolocalizzazione, hanno affermato gli scienziati.

Durante la caccia, le balene dentate come le orche si immergono fino a 2.000 metri di profondità e sono note per catturare più pesci nel processo rispetto all’industria della pesca umana.

In queste acque profonde e torbide, le creature producono clic di ecolocalizzazione brevi, potenti e ultrasonici a velocità fino a 700 al secondo per localizzare, tracciare e catturare la preda.

“Durante le immersioni profonde, tutta l’aria viene compressa in una piccola frazione del volume in superficie“, ha affermato il dott. Madsen.