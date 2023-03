Samsung Galaxy Watch 5 al 31% di sconto su Amazon, compralo subito

Oggi la grande offerta che arriva su Amazon riguarda il Samsung Galaxy Watch5, Dispositivo che arriva addirittura a costare 100 € in meno rispetto al prezzo di listino.

Per godere di ogni offerta vantaggiosa del mondo Amazon, bisogna solo che vi iscriviate al nostro canale Telegram ufficiale cliccando qui.

Samsung Galaxy Watch5 disponibile su Amazon ad un prezzo scontato del 31%, eccolo a 228 €

Il mondo Amazon oggi accoglie uno dei dispositivi indossabili più desiderati del momento ad un prezzo di favore. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Watch5 nella sua versione da 44 mm. Ricordiamo che si tratta di uno smartwatch che riesce a garantire tantissime funzionalità, tra le quali quelle più utili per il monitoraggio del proprio benessere fisico. Innanzitutto ci ritroviamo di fronte ad un dispositivo che è in grado di monitorare il sonno grazie alla tecnologia avanzata di cui è dotato. Può pianificare l’ora per andare a dormire rilevando anche il russamento e tracciando le fasi del sonno.

Ovviamente c’è anche la possibilità di controllare il proprio cuore grazie ai tre sensori di salute, i quali saranno in grado di monitorare il battito cardiaco così come l’impedenza bioelettrica per misurare la percentuale di massa grassa, il peso dei muscoli scheletrici e anche i progressi compiuti. Si tratta solo di alcune delle funzionalità di questo orologio, il quale peraltro gode di una batteria davvero performante che garantisce infatti diversi giorni di autonomia.

Il prezzo per il dispositivo di Samsung questa volta scende del 31% su Amazon, con il prezzo che equivale a soli 228,62 €. Per acquistarlo basta aggiungerlo al carrello.