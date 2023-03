Samsung avrà molta più concorrenza con i pieghevoli

Nel momento in cui il colosso sud coreano Samsung ha lanciato il suo primo pieghevole, non molte altre aziende potevano competere. Dal 2019 ad oggi alcune cose però sono cambiate.

Per questo nuovo 2023, il colosso avrà davanti a sé una concorrenza più ampia nel mercato foldable, dato che anche altre aziende ne hanno lanciati o ne stanno per lanciare alcuni modelli. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung foldable: quest’anno la concorrenza aumenterà

Nel 2022 diversi marchi, tra cui Samsung, hanno rilasciato ben 19 smartphone pieghevoli. Quest’anno, invece, secondo DSCC, 10 produttori lanceranno almeno 37 nuovi modelli. Tra questi, 16 avranno un design a conchiglia, mentre circa 20 saranno caratterizzati da un form factor richiuso a metà da una cerniera verticale. Stando a questi dati, quindi, i produttori punteranno maggiormente sulla strada già intrapresa da Samsung e dai suoi Galaxy Z Fold.

Sempre secondo DSCC, si stima che quest’anno verranno spediti complessivamente circa 19 milioni di pieghevoli. A farla da padrona dovrebbe essere ancora Samsung, che dovrebbe spedire 15 milioni di smartphone, un dato in aumento rispetto all’anno precedente, quando si attestò intorno ai 12 milioni. In particolare, nel terzo trimestre 2023 il marchio coreano presenterà Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5.

Tra l’altro, recenti indiscrezioni hanno suggerito che Fold 5 avrà una piega meno evidente sul display. Per quanto riguarda Flip 5, invece, sembrerebbe che verrà equipaggiato con un display più ampio che occuperebbe l’intera superficie della metà superiore del dispositivo. Sicuramente Samsung avrà una strada più difficile da percorrere in campo di concorrenza, ma siamo sicuri che questa cosa non lo scoraggi affatto.