Prezzo davvero molto interessante per uno dei migliori smartwatch in circolazione, il Samsung Galaxy Watch 5 può essere acquistato con uno sconto effettivo del 20% rispetto al listino originario, soluzione ideale per accedere al prodotto che tutti vorrebbero acquistare.

Samsung Galaxy Watch 5 in offerta su Amazon, il prezzo è incredibile

Il Samsung Galaxy Watch 5 è a conti fatti uno degli smartwatch più richiesti e desiderati degli ultimi mesi, su Amazon è stata attivata una campagna promozionale che prevede la possibilità di acquistare il modello LTE (quindi con connettività grazie all’eSIM) e quadrante da 40 millimetri, al prezzo finale di soli 279 euro. Lo sconto è molto buono, considerando infatti che parte da un listino di 349 euro, e prevede quindi una riduzione del 20% (LINK PER L’ACQUISTO).

Ciò che rende il modello in questione molto accattivante, oltre ad un design iconico, materiali di costruzione di altissima qualità, e la possibilità di estendere al massimo l’ecosistema dell’azienda sudcoreana, è anche l’insieme di funzioni che a tutti gli effetti sono facilmente raggiungibili. In particolare troviamo il monitoraggio del sonno, la misurazione della frequenza cardiaca, l’ECG (elettrocardiogramma), la percentuale di ossigeno nel sangue e similari. In aggiunta, per permettere il massimo utilizzo da parte dell’utente, segnaliamo comunque la funzione di ricarica veloce, in soli 30 minuti passerà dallo 0 al 45% di carica.